Закон обязывает самоуправления ежемесячно публиковать данные о получаемых работниками зарплатах. Доходы, прямо скажем, не сравнить с государственными предприятиями, где чиновники могут поставить себе по 10 и более тысяч евро в месяц, однако, на фоне среднелатгальской зарплаты в 400 евро тоже смотрятся весьма неплохо.

Итак, во сколько денег обходится жителям городу депутаты и чиновники думы?



Зарплаты депутатов, которые участвуют 4 раза в месяц в заседании комиссий и заседании думы, в большинстве своем, небольшие. Но и работают они всего пару часов в неделю. Так, в декабре за участие в думских заседаниях депутаты получили от 159 до 301 евро. Зарплата вице-мэра Яниса Дукшинского в декабре составила 1396 евро на руки. Янис Лачплесис как депутат, мэр и член комиссии по городскому строительству положил в кошелек 1488 евро, Петерис Дзалбе в качестве вице-мэра, депутата и члена трех комиссий с учетом отпускных в декабре заработал 2381 евро.



Большинство сотрудников городской думы на руки получают более 1000 евро. Выборочно цифры выглядят следующим образом (зарплата указана по официальным ведомостям за декабрь):





исполнительный директор - 1613 евро

глава юридического департамента - 1523 евро,



руководитель отдела по администрированию налога на недвижимость - 1407 евро,



руководитель финансового отдела - 1189 евро,



руководитель отдела развития - 1124 евро,



руководитель отдела централизованных закупок - 1021 евро,



управляющая делами думы - 1031 евро

