Минюст представил правительству проект изменений к языковым правилам. Согласно ним с 1 июня 2018 года члены правления общественных организаций, деятельность которых затрагивает законные интересы общества, обязаны будут владеть латышским языком на высшую категорию — С1. Изменения затронут членов неправительственных организаций, которые созданы государственными учреждениями или самоуправлениями, а также тех, которые получают государственное или муниципальное финансирование.

Под языковые требования подпадают и члены правления общественных организаций, которые в той или иной мере оказывают услуги населению, — например, жилищным товариществам, обществам жильцов и т. п.



К членам правления нацменьшинств минюст тоже решил предъявить языковые требования. Правда, конкретную категорию владения госязыком минюст определять не будет. В проекте правил записано, что этим займется Центр госязыка. Это значит, что Центр будет не только устанавливать, на какую категорию члены правления организаций нацменьшинств должны владеть латышским, но и проверять, соответствуют ли языковые знания членов правления требованиям.