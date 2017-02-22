В преддверие весны Даугавпилс закупил 84 000 насаждений, около ста разновидностей и оттенков цветов и черенков однолетних растений. Семена уже взошли, и сейчас работницы предприятия пересаживают проросшие растения в высокие, просторные ящики и горшки с более плодородной почвой для лучшего развития корневой системы. За сезон цветы меняют не менее трёх раз, поэтому работа будет продолжаться.

Прежние тенденции в оформлении клумб предлагается сохранить, но при этом изменить рисунок.



В планах этого года устройство клумбы в парке на Эспланаде, посадка многолетних цветов вместо однолетних возле церкви св. Петра, а также обновление зелёных насаждений у креста польским воинам, павшим в боях за независимость Латвии в 1920 году (Слободка).