Выставки автомобилей традиционно пользуются огромной популярностью. Однако, в Латгалии подобные выставки не проводились более десятка лет. В течение двух дней, с 17 по 18 марта, у жителей Даугавпилса и гостей города будет уникальная возможность посетить новую для региона выставку - Auto izstāde 2017.
Вниманию гостей — самые яркие представители мирового автопрома. У посетителей выставки будет возможность не только воочую познакомиться с предложениями автосалонов, посидеть за рулем представленных автомобилей, но и совершить тест-драйвы на приглянувшихся авто. Для тех, кто планирует поменять автомобиль - автосалоны предложат максимально выгодные цены для разных марок автомобилей с различной комплектацией.
На выставке латвийские автосалоны представят новинки следующих марок автомобилей:
На выставке латвийские автосалоны представят новинки следующих марок автомобилей:
- Hyundai
- Mitsubishi
- Toyota
- Peugeot
- Kia
- Opel
- Nissan
- Dacia
- Renault
- Volkswagen
- Iveco
Также на выставке будут представлены гибридные автомобили, которые заслуженно приобретают все большую популярность по всему миру.
Автолюбители смогут напрямую задать интересующие вопросы автодилерам и получить максимально подробные профессиональные консультации специалистов автомобильной отрасли.
Помимо этого на выставке будут работать компании смежной для автопрома области. Вниманию посетителей — автоприцепы и фаркопы, квадроциклы, мопеды, мотоциклы, скутеры, автомеханика, автотюнинг, средства защиты автомобилей от коррозии, оборудование для безопасности, сигнализации и многие другие инновационные полезные вещи для вашего авто.
Не забыли организаторы мероприятия Auto izstāde 2017 и о маленьких гостях. Для юных посетителей на выставке будет представлен отдел с детскими электромобилями, самокатами и велосипедами. Так что родители смогут позаботится об активном отдыхе своих детей этой весной и приобрести товары по очень выгодным выставочным ценам!
Выставка Auto izstāde 2017 пройдет в Даугавпилсе с 17 по 18 марта в Даугавпилсском Олимпийском центре по адресу ул.Стадиона, 1.
Время работы:
17 марта с 11:00 до 19:00
18 марта с 10:00 до 19:00
Вход СВОБОДНЫЙ.
Для участников! Организаторы мероприятия приглашают компании воспользоваться предложением и принять участие в выставке Auto izstāde 2017. Дополнительная информация по телефону 26103523.
Приедут на мерседесах и будут ностальгировать