В эту субботу, 25 февраля, в Даугавпилсе начнётся регистрация школьников, желающих поработать летом.

Участие в программе занятости, организуемой молодёжным отделом департамента спорта и молодёжи даугавпилсского самоуправления, могут принять подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Заявки принимаются в электронном виде



Те подростки, у которых нет доступа к компьютеру, могут зарегистрироваться и «аналоговым» способом — придя в Даугавпилсскую думу и получив там доступ ко всемирной паутине.



Результаты записи будут объявлены 11 марта. Те из подростков, которые будут отобраны на летние работы, смогут поработать 10 дней по 7-8 часов в день.