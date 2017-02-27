Funny Land Centrs - это самый большой центр развлечений в Латгалии, площадью 250м2.
Funny Land Centrs - это место для празднования незабываемого детского дня рождения, праздников или выпускных.
Funny Land Centrs - это место, куда можно по предварительной записи привести ребёнка и отдать под временный присмотр нашего персонала.
Funny Land Centrs - это место для празднования незабываемого детского дня рождения, праздников или выпускных.
Funny Land Centrs - это место, куда можно по предварительной записи привести ребёнка и отдать под временный присмотр нашего персонала.
Funny Land Centrs находится на ул. Дзирнаву 20, Гайке, буквально в 1-2 минутах от центра города, удобный асфальтированный подъезд, всегда свободная парковка на 20 машин.
В 300 метрах автобусная и трамвайная остановка.
К Вашим услугам:
- Уникальный надувной аттракцион - замок, площадью 120м2. Это поистине грандиозный аттракцион.
- Очень просторный банкетный зал, площадью 90м2, способный вместить комфортно 25 человек, с зонами для детей и родителей.
- Просторная раздевалка на 25 человек.
- Детский уголок с играми.
- Детский мягкий уголок.
- Кухня, чайник, холодильник, микроволновая печь, питьевой кулер, посуда.
- Настоящая детская сцена!
- Цветомузыка + 2 микрофона + караоке + музыкальная система Sony.
- Просторный туалет на 4 кабинки.
- Всегда приветливый персонал!
Чтобы зарезервировать 1 часовое посещение центра, надо позвонить по телефону 24 206 206.
- Входной билет для ребёнка 4 евро.
- Вход родителям - БЕСПЛАТНО
- Чай/кофе - БЕСПЛАТНО
- Питьевая вода - БЕСПЛАТНО
- Wi-Fi - БЕСПЛАТНО
- Зарядки для телефонов - БЕСПЛАТНО
- Для посещения центра детям требуется сменная обувь. Родителям предлагаются бесплатно бахилы.
Чтобы зарезервировать 3 часовой детский банкет, надо позвонить по телефону 28 28 61 68.
- для банкета предоставляется полностью весь центр площадью 250м2.
- ведущая праздника - БЕСПЛАТНО.
- сервировка стола - БЕСПЛАТНО.
- без скрытых платежей, без аванса.
- каждому имениннику Funny Land Centrs дарит подарочную карту на 15 евро, которая годна для использования в Funny Centr, Funny Dacha или Funny Atrakcijas.
Помните, счастливые дети - счастливые родители!
Просьба делать резервацию заранее.
Вся подробная информация и график работы на сайте www.funnyland.lv или по телефону 28 28 61 68.
В 300 метрах автобусная и трамвайная остановка.
К Вашим услугам:
- Уникальный надувной аттракцион - замок, площадью 120м2. Это поистине грандиозный аттракцион.
- Очень просторный банкетный зал, площадью 90м2, способный вместить комфортно 25 человек, с зонами для детей и родителей.
- Просторная раздевалка на 25 человек.
- Детский уголок с играми.
- Детский мягкий уголок.
- Кухня, чайник, холодильник, микроволновая печь, питьевой кулер, посуда.
- Настоящая детская сцена!
- Цветомузыка + 2 микрофона + караоке + музыкальная система Sony.
- Просторный туалет на 4 кабинки.
- Всегда приветливый персонал!
Чтобы зарезервировать 1 часовое посещение центра, надо позвонить по телефону 24 206 206.
- Входной билет для ребёнка 4 евро.
- Вход родителям - БЕСПЛАТНО
- Чай/кофе - БЕСПЛАТНО
- Питьевая вода - БЕСПЛАТНО
- Wi-Fi - БЕСПЛАТНО
- Зарядки для телефонов - БЕСПЛАТНО
- Для посещения центра детям требуется сменная обувь. Родителям предлагаются бесплатно бахилы.
Чтобы зарезервировать 3 часовой детский банкет, надо позвонить по телефону 28 28 61 68.
- для банкета предоставляется полностью весь центр площадью 250м2.
- ведущая праздника - БЕСПЛАТНО.
- сервировка стола - БЕСПЛАТНО.
- без скрытых платежей, без аванса.
- каждому имениннику Funny Land Centrs дарит подарочную карту на 15 евро, которая годна для использования в Funny Centr, Funny Dacha или Funny Atrakcijas.
Помните, счастливые дети - счастливые родители!
Просьба делать резервацию заранее.
Вся подробная информация и график работы на сайте www.funnyland.lv или по телефону 28 28 61 68.
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