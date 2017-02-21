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В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 21 февраля
(12)
21.02.2017 09:29 | Автор: nasha.lv
Фото: Евгений Никитин/коллаж nasha.lv
21 февраля в эфир радиостанции Alise Plus вышел новый выпуск программы "Народные новости".
Выпуск доступен в аудио записи эфира.
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Комментарии
(0-10/12)
URBAN EXPLORATION
21.02.2017 09:47
6
2
Это не проект Думы. Бедны мы. Нам бы с автобусами и трамваями разобраться.
Ответить
Стас
21.02.2017 09:54
8
2
А чего это мэр города в обратку пошел? Если задаться целью можно найти подтверждение тому, что аэропорт обещали. Понятно, что проект ОООчень дорогой и что самим не потянуть. Здесь чай не Лас Вегас. Не надо просто об этом уже говорить. Сделаете - будет что сказать - скажете. А так один сплошной позор с этим аэропортом. Люди уже смеются.
Ответить
Веня
21.02.2017 09:57
8
2
Выбери меня - птица счастья завтрашнего дня!!!
Ответить
Феникс
21.02.2017 10:06
8
2
Стас
21.02.2017 09:54
А чего это мэр города в обратку пошел? Если задаться целью можно найти подтверждение тому, что аэропорт обещали. Понятно, что проект ОООчень дорогой и что самим не потянуть. Здесь чай не Лас Вегас. Не надо просто об этом уже говорить. Сделаете - будет что сказать - скажете. А так один сплошной позор с этим аэропортом. Люди уже смеются.
Если задаться целью можно и космодром в Даугавпилсе построить!
Ответить
Веня
21.02.2017 10:10
10
2
Смешно конечно. Перед выборами они все такие смешные. Надувают щеки, стараются казаться важными. Думаю, горожан уже не обманешь. Все шито белыми нитками.
Ответить
Совет-вопрос
21.02.2017 10:11
15
3
Начните с малого. Приведите в порядок то, что уже построено и пустует по центральным улицам. Около бывшей полиции приведите в порядок бывшую общагу. Следом ситик, далее - пустующее здание банка, закалоченный макдоналдс. Здания на Стацияс. Это ж выглядит все как после бомбежки. Сносите принудительно, выставляйте счета. Ни в одном европейском городе такого нету. Просто не позволили бы. Ладно окраины - другая песнь, но ЦЕНТР города! А вы тут нам про аэропорт. Да кому сюда летать? Зачем?
Ответить
Скуя
21.02.2017 11:37
3
1
URBAN EXPLORATION
21.02.2017 09:47
Это не проект Думы. Бедны мы. Нам бы с автобусами и трамваями разобраться.
Бедны? Заграница поможет! Объекты инфраструктуры крайне необходимы для эскалация сил НАТО.
Ответить
QG
21.02.2017 13:09
3
2
Совет-вопрос
21.02.2017 10:11
Начните с малого. Приведите в порядок то, что уже построено и пустует по центральным улицам. Около бывшей полиции приведите в порядок бывшую общагу. Следом ситик, далее - пустующее здание банка, закалоченный макдоналдс. Здания на Стацияс. Это ж выглядит все как после бомбежки. Сносите принудительно, выставляйте счета. Ни в одном европейском городе такого нету. Просто не позволили бы. Ладно окраины - другая песнь, но ЦЕНТР города! А вы тут нам про аэропорт. Да кому сюда летать? Зачем?
Сами понастроили сами и сносите. Пусть Путин сносит заброшенные заводы и общяги, что понастроили.
Ответить
лягуха
21.02.2017 14:30
5
2
QG
21.02.2017 13:09
Сами понастроили сами и сносите. Пусть Путин сносит заброшенные заводы и общяги, что понастроили.
они исчо наши болота высушили мелиорацией.
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Скуя
21.02.2017 14:57
2
0
QG
21.02.2017 13:09
Сами понастроили сами и сносите. Пусть Путин сносит заброшенные заводы и общяги, что понастроили.
Точечная ликвидация объектов это прерогатива ВКС. Обращайтесь лучше сразу к Шойгу.
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