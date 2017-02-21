Государственное бюро по контролю за строительными работами обнаружило ряд нарушений на строительных объектах Даугавпилса. К сожалению, зачастую "проблемными" объектами являются городские средние школы или садики.
В обязанности Бюро входит проверка строительства или ремонта общественных зданий по всей стране. Качество проводимых работ может либо оцениваться как хорошее, когда на объекте не выявлено нарушений, либо - посредственное, в случае, если обнаружены нарушения, требующие устранения, но не столь существенные, чтобы останавливать строительные работы. В самом крайнем случае, когда констатированы критические ошибки или нарушения, строительные работы могут быть приостановлены.
Именно последнее решение о приостановке строительных работ Бюро вынесло, проводя в ноябре прошлого года - январе этого года инспекцию на объекте по реновации Даугавпилсской польской гимназии на ул. Марияс, 10. Строительные работы на объекте ведет фирма Modus būve, авторский надзор осуществляет Komunālprojekts. Заказчиком является Даугавпилсская дума. В отношении этого объекта было вынесено решение о недопустимости продолжения строительных работ.
Еще на трех объектах Даугавпилса были констатированы различные нарушения, хотя работы на них приостановлены не были. Это объект по перестройке блока столовой в 3-й средней школе, которую проводит фирма BORG. Заказчиком является Управление образование Даугавпилсской думы.
Кроме того, нарушения выявлены в ходе строительных работ по реконструкции и повышению теплоэффективности здания 26 дошкольного учебного заведения на ул.Шаура, 20. Строительные работы ведет фирма Šafrans, заказчик - Даугавпилсская городская дума. Нарушения констатированы также при перестройке Торгового павильона на Циетокшня, 60., где работы ведет фирма Ditton Nams. Он же является заказчиком.
Отметим также, что, согласно информации Бюро, в Даугавпилсе было обследовано несколько десятков уже построенных общественных зданий. На трех из них запрещена эксплуатация, частично или полностью, поскольку они представляют собой опасность для посетителей. Это Даугавпилсская городская гимназия (Циетокшня, 33), где запрещена эксплуатация кабинета 24 на втором этаже (спортивный зал) до устранения выявленных нарушений. Запрещена эксплуатация Учебного корпуса на ул. Института 1/3, а также Учебного корпуса по ул. Саулес 1/3.
Менее значительные дефекты и нарушения выявлены еще в 9 общественных зданий города. Это здание архива в Крепости на ул. Команданта , 9; учебный корпус Даугавпилсского университета на ул. Парадес, 1; здание детского сада Nr.14 на ул.Виенибас, 36; Торговый центр на ул. Ригас, 9 и другие.
Согласно статистическим данным Государственного бюро по контролю за строительными работами Латгалия лидирует среди латвийских регионов по количеству зданий с дефектами или в критическом состоянии. А Даугавпилс, если можно так выразиться, является местом сосредоточения подобных объектов.
Именно последнее решение о приостановке строительных работ Бюро вынесло, проводя в ноябре прошлого года - январе этого года инспекцию на объекте по реновации Даугавпилсской польской гимназии на ул. Марияс, 10. Строительные работы на объекте ведет фирма Modus būve, авторский надзор осуществляет Komunālprojekts. Заказчиком является Даугавпилсская дума. В отношении этого объекта было вынесено решение о недопустимости продолжения строительных работ.
Еще на трех объектах Даугавпилса были констатированы различные нарушения, хотя работы на них приостановлены не были. Это объект по перестройке блока столовой в 3-й средней школе, которую проводит фирма BORG. Заказчиком является Управление образование Даугавпилсской думы.
Кроме того, нарушения выявлены в ходе строительных работ по реконструкции и повышению теплоэффективности здания 26 дошкольного учебного заведения на ул.Шаура, 20. Строительные работы ведет фирма Šafrans, заказчик - Даугавпилсская городская дума. Нарушения констатированы также при перестройке Торгового павильона на Циетокшня, 60., где работы ведет фирма Ditton Nams. Он же является заказчиком.
Отметим также, что, согласно информации Бюро, в Даугавпилсе было обследовано несколько десятков уже построенных общественных зданий. На трех из них запрещена эксплуатация, частично или полностью, поскольку они представляют собой опасность для посетителей. Это Даугавпилсская городская гимназия (Циетокшня, 33), где запрещена эксплуатация кабинета 24 на втором этаже (спортивный зал) до устранения выявленных нарушений. Запрещена эксплуатация Учебного корпуса на ул. Института 1/3, а также Учебного корпуса по ул. Саулес 1/3.
Менее значительные дефекты и нарушения выявлены еще в 9 общественных зданий города. Это здание архива в Крепости на ул. Команданта , 9; учебный корпус Даугавпилсского университета на ул. Парадес, 1; здание детского сада Nr.14 на ул.Виенибас, 36; Торговый центр на ул. Ригас, 9 и другие.
Согласно статистическим данным Государственного бюро по контролю за строительными работами Латгалия лидирует среди латвийских регионов по количеству зданий с дефектами или в критическом состоянии. А Даугавпилс, если можно так выразиться, является местом сосредоточения подобных объектов.
Интервью с Гарольдом Уоллесом Розенталем
,,Манипуляция промышленностью и трудом,,
Когда мы затронули вопрос о промышленности, мистер Розенталь оживился:
– Мы нашли превосходное решение, как расколоть общество внутри себя, объявив войну классов и противопоставив рабочих руководителям предприятий. Это ещё один из наших величайших обманов, потому что в действительности скорее существует треугольник, а не две стороны. В современной промышленности, Капитал, который представляем мы, евреи, представляет собой самостоятельную силу и его вершину. А рабочие-гои и руководство (тоже могут быть гои) находятся в основании этого треугольника. Они постоянно натравливаются друг против друга, и у них нет времени, чтобы взглянуть наверх и увидеть верхушку, от которой и происходят все проблемы.
Руководство предприятий вынуждено повышать цены на товары, потому что это Мы увеличиваем цену пользования капиталом. Работники требуют повышения зарплаты, руководство предприятий опять вынуждено повышать цены – это порочный круг. А мы, никогда не привлекаем внимание к себе, поскольку именно в нас настоящая причина инфляции. Мы раздуваем конфликт и борьбу классов до такой степени, что они не обращают никакого внимания на нашу деятельность. А это наше увеличение цены пользования капиталом, которое запускает порочный круг! А мы, мы не работаем и не руководим предприятиями, но мы получаем всю прибыль!
Это посредством нашего манипулирования деньгами, Капитал, который мы продаём промышленности, не стоит нам самим ничего, бумажные деньги, цифры, мы печатаем и берём из воздуха. Это через «национальный» банк мы даём в долг другим бумажки и цифры, которые нам самим не стоят ничего, и это распространяется на все местные отделения банка. А они, в свою очередь, перекладывают долг на промышленность. И здесь мы более могущественны, чем сам господь Бог, поскольку мы создаём своё богатство из ничего, из пустого места. Вы удивлены? Не удивляйтесь.
Это правда, мы действительно делаем больше господа Бога. Вся наша всемирная власть и богатство создаются из ни-че-го! Созданным из ничего капиталом мы делаем и предпринимателей и рабочих нашими безвыходными должниками, и у этого долга нет никаких шансов уменьшиться, он только увеличивается – так запрограммирована наша система. А поскольку долг нам рабочих и предпринимателей только увеличивается, то мы только увеличиваем классовую борьбу между ними, поэтому им никогда не сообразить объединиться и атаковать нас сообща, и создать бездолговую и бесконфликтную промышленность.
Потому что предприниматель, руководство предприятий на самом деле могло бы использовать свою прибыль лучшим способом, нежели отдавать её нам.
Таким образом, капиталист, капиталисту рознь, и это тоже ещё один из наших самых больших обманов. Настоящий-то капиталист надёжно спрятан от посторонних взглядов в стеклянных небоскрёбах, куда никого никогда не пускают.
Рабочие тоже бы выиграли, если бы нас не было, и цены бы тогда не росли. Тогда бы благосостояние и предпринимателей и рабочих постоянно увеличивалось.
Мы, евреи, просто млеем от того факта, что глупые гои никогда не способны понять, что именно мы являемся капиталистами и паразитами, потребляющими львиную и всё увеличивающуюся долю промышленности, в то время как рабочие и предприниматели, фиктивные капиталисты, которых мы подставили, получают всё меньшую и меньшую долю.