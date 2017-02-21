На днях в социальных сетях стали активно перепубликовываться фотографии даугавпилчанина Ильи Карпенко на вершине Эльбруса. Подпись под фотографиями гласила «Зимнее восхождение на Эльбрус, февраль 2017 года успешно завершено. Западная вершина 5642 метра над уровнем моря».

Редкий даугавпилсский пользователь соцсетей не обратил внимания на размещенные фото. И если имя Ильи до этого было мало кому знакомо, то флаг Даугавпилса в его руках на вершине Эльбруса в миг сделал его популярным. По крайней мере — для жителей города.



Редакция портала Nasha.lv связалась с Ильей, чтобы узнать — кто этот человек, привлекший внимание горожан и популяризирующий наш Даугавпилс не только далеко, но и высоко.



- Илья, расскажите немного о себе.



- Меня зовут Илья Карпенко. Мне 29 лет. Я родился и вырос в Даугавпилсе. Закончил Даугавпилсскую 3 среднюю школу. В 2013 году, по приглашению друзей, переехал жить в Лондон.



- Что стало причиной Вашего отъезда из родного города?



- На данный момент, мне сказать тяжело. Скорее всего, первая причина - это желание расширить свой кругозор, почувствовать новые возможности.



- На фотографиях, которые активно разлетелись среди пользователей соцсетей, вы держите в руках флаг Даугавпилса. Несмотря на то, что Вы давно не живете в городе, Вы говорите, что эта вещь всегда с Вами. Это связь с городом, тоска по родине, патриотизм или нечто символическое для Вас?



- Конечно, в первую очередь это символ дома, воспоминания о доме, родных и близких. Благо, я бываю очень часто на родине, поэтому не успеваю соскучиться.



- Символ Даугавпилса как-то помогает в достижениях?



- Если честно, раньше у нас не было в активе каких-либо серьезных достижений и мы решили, что было бы справедливо и правильно взять с собой именно флаги - символ города. Чтобы придать большее значение восхождению на Эльбрус, плюс, как оказалось, это было хорошей мотивацией непосредственно в процессе восхождения!



- Горы для Вас - это спорт, хобби, образ жизни, преодоление себя?



- Для меня горы - это место, где можно побыть наедине с самим собой, место, где нет суеты, пробок, супермаркетов. Нет ничего кроме могущества гор!



- С чего начался Ваш интерес к вершинам?



- Мой интерес к вершинам пропитан через великого альпиниста Анатолия Букреева. Человека, взошедшего на 11 восьмитысячников из 14, совершившего 4 безкислородных восхождения на Эверест. Железный дядька - по-другому и не скажешь! Сам же начал ходить в горы благодаря моим хорошим друзьям из Беларуси.



- Что является самым главным там — наверху?



- В любом восхождении залогом успеха является хорошая акклиматизация. Все это делается с одной единственной целью - адаптировать свой организм к максимальным высотам, чтобы на подъёме, как говорят альпинисты, не схватить "горняшку" (горную болезнь). Потому как, после близкого знакомства с этим явлением - ваш подъем становится далее невозможным. Большое спасибо парням-гидам из спортивного клуба по альпинизму «Страху-Нет» за то, что они смогли грамотно и максимально комфортно создать все условия для подобного мероприятия!



- Расскажите подробнее про Ваше восхождение на Эльбрус: как долго проходила подготовка; сколько времени понадобилось, чтобы сравняться с вершиной; кто был в составе Вашей команды?



- Примерно 6 дней ушло на акклиматизацию. Состав команды был небольшой - 3 участника и 2 гида-проводника. На горе, конечно же, главный фактор - это погода. Будь ты хоть10 раз хорошо подготовлен и физически развит, но решающее слово всегда остается за погодой. Нам повезло, в момент нашего финального выхода (в ночь с 12 на 13 февраля) ветра практически не было и стоял солнечный день. Наш поход по времени составил 10 часов и 10 минут. 13 февраля, ровно 14.30, группа из 3 человек успешно поднялась на западную вершину.



- Какие чувства охватили Вас, когда цель была достигнута?



- Мне трудно сформулировать в слова те чувства, которые рождаются там - на вершине! Наверное, самые что ни на есть искренние и чистые! Возможность на мгновение сравняться с высотой горы, увидеть вокруг себя раскаты облаков - это счастье! Довольные и уставшие лица товарищей. Всё это переполняет.



- Что в Ваших планах на будущее? Где Ваш персональный Эверест?



- Планы на будущее просты - работать над собой! Мой Эверест в преодолении самого себя. Жизнь — одна, и высота у каждого своя. Вопрос в том, какую цену каждый из нас готов заплатить.



- И, все-таки, зачем люди идут в горы?



- Я не сторонник искать общую мораль в том, почему и зачем людям это надо. Для чего они оставляют на время дома с тёплым душем и мягкой кроватью, с легкостью меняя весь этот комфорт на грелки, спальники, палатки. Честно, я не задумывался. Возможно, это любовь к природе.



Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности своим родителям, родным и близким. Спасибо всем за поддержку и тёплые слова!!! Всем добра и любви!!!





P.S

Горы имеют власть звать нас в свои края,

Там навсегда лежать остались наши друзья,

Тянутся к высоте люди большой души,

Не забывайте тех кто не пришел с вершин.

(Анатолий Букреев)