Каждый день цензоры латвийских тюрем прочитывают примерно 900 писем, которые пишут заключенные или предназначены для них. Об этом сообщили в Управлении мест заключения (УМЗ), пишет la.lv.

В больших тюрьмах объем писем больше. В Даугавгривской тюрьме цензор прочитывает около 300 писем в день. В праздничные дни поток писем особенно велик. Кроме того, цензоры проверяют, не пропитана ли бумага запрещенными одурманивающими веществами - проверку производят на ощупь, путем осмотра и обнюхивания.



Должностные лица, которые занимаются проверкой писем, не посещают специальных курсов, однако, как отмечают в УМЗ, работая каждый день с большим объемом писем, они приобретают навык распознавать практически любой почерк.



Учитывая осведомленность общества о том, что письма подвергаются проверке, люди редко пытаются слать зашифрованные письма, но встречаются и случаи, когда вместе с письмом заключенному пытаются доставить посторонние предметы - одурманивающие вещества, SIM-карты или деньги.