По данным Государственного контроля, в 45 волостях Курземе и Латгалии нет врачей, а в 30 из них еще и фельдшерских пунктов.

Как сообщает Каsjauns, в Берзиньской волости ближайший фельдшерский пункт расположен в девяти километров в Шкяуне. Там только два раза в месяц принимает семейный врач, а один раз в месяц — педиатор.



«Также ежедневно семейный врач принимает в Эзерниеки. Но это 18 километров от Берзиньской волости. Еще есть поликлиник в Дагде, но это 26 километров от нас», — сообщила Latvijas Radio управляющая Берзиньской волостью Регина Демида.



Автобус ежедневно курсирует только до Дагды. «Спасибо Богу, что наши дети болеют редко. Это потому, что мой муж пчеловод и мы едим мед и не болем», — утверждает Ольга, мать двух детей.



Большинство фельдшерских пунктов на селе были ликвидированы из-за того, что не продлили сертификаты. Чтобы решить проблему доступности медицинской помощи на селе, Государственный контроль обратился в Министерство здравоохранения договориться о разделении ответственности с самоуправлениями.