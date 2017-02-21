Прошёл год со времени открытия первой в Даугавпилсе площадки для приёма и временного хранения отсортированного мусора. На площадку, расположенную в микрорайоне Лигинишки, любой может совершенно бесплатно привезти предварительно рассортированные отходы, годные для вторичной переработки. По данным специалистов Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской думы, за год работы она доказала свою востребованность, перечень мусора, который можно сдать, дополнился новыми видами.

Площадка работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00, а воскресенье и понедельник - выходные дни. Аналогичную услугу предоставляет и Южно-латгальский полигон бытовых отходов «Циниши» в Деменской волости. Здесь тоже установлены контейнеры для бесплатного сбора отсортированного мусора: бумаги, картона, PET бутылок, стеклотары, различных видов упаковки, автомобильных покрышек, электротехники, крупногабаритного мусора и опасных бытовых отходов. В городе достаточно компаний, куда можно сдать металлолом, а фирма “Eko Latgale” не только принимает за определённую плату строительный мусор, но и перерабатывает его, создавая материалы, пригодные для дальнейшего использования в строительстве и городском коммунальном хозяйстве, в том числе.

Более подробная информация о местах приёма отходов размещена на сайте городской Думы. Сортировка бытового сора приводит к сокращению объёма мусора, вывозимого на полигон по его захоронению, что в конечном итоге приводит к уменьшению платы за вывоз отходов. Возможность экономить предоставляют также разноцветные контейнеры, установленные во дворах жилых домов и на городских улицах: жёлтый предназначен для сбора PET бутылок, а синий – бумаги и картона. Очевидно, что, создавая условия для сбора и отправки сырья на вторичную переработку, самоуправление вместе с жителями решает ряд экономических и экологических проблем. На ликвидацию стихийных свалок ежегодно тратятся десятки тысяч евро, а ведь их можно использовать на создание детских площадок или благоустройство города. Сейчас специалисты самоуправления активно работают над привлечением средств Европейских фондов для строительства ещё нескольких площадок по бесплатному сбору отсортированного мусора. Места их размещения Департамент городского планирования и строительства Даугавпилсской думы определит согласно территориальному плану.