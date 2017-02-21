3 марта в Даугавпилсе состоится конференция «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ». Для участия в конференции уже зарегистрировались около 170 участников из Латвии, Польши, России, Беларуси, Литвы, Молдовы. Как сообщили вчера на пресс-конференции в гордуме, в рамках конференции планируется подписать договор о сотрудничестве между Латгальской специальной экономической зоной и Витебской свободной экономической зоной.

Интерес к конференции проявили и Даугавпилсские предприниматели. Во встрече примут участие представители многих отраслей: металлообработка, производство продуктов питания, химпромышленность и т.д.



Среди высокопоставленных гостей из Латвии будут министр окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс и замгоссекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко.