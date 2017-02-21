В Латвии раком простаты заболевают все более молодые мужчины - начиная с возраста уже 40 лет. Однако если рак выявлен на первых стадиях, то его можно успешно лечить и даже полностью излечивать. Каковы главные факторы риска рака простаты; какую роль в диагностике и лечении рака простаты играет семейный врач; когда, каким пациентам и почему необходимы дополнительные проверки - об этих и других вопросах мужского здоровья на семинаре 23 февраля врачам региональной больнице Даугавпилса и семейным врачам округа расскажет президент Латвийской Ассоциации урологов, уролог клинической университетской больницы им. П. Страдыня др. Петерис Вагановс.

Рак простаты - болезнь, которую можно лечить, однако в Латвии в течение 10 лет от запущенного и не лечившегося рака простаты умерли 4000 представителей сильного пола. В 2015 году от рака простаты скончались 392 мужчины в расцвете лет, значительная часть (96.6%) в возрасте около 60 лет. Из всех обнаруженных в 2015 году случаев рака простаты, 45% были выявлены в регионе Риги и Пиеригас, а большая часть (55%) в сельских районах Латвии.



"Риск заболевания раком простаты увеличивается в возрасте после 50 лет, но следует иметь в виду, что здесь большую значение имеет наследственность. Если у брата или отца был рак простаты, то риск заболевания будет в два раза выше - он может быть унаследован в семье, поэтому отправляться на проверки рекомендуется уже с 42-летнего возраста. Следует помнить, что до первого визита к урологу было бы желательно попросить у своего семейного врача направление на анализы для проведения тест на простатический специфический антиген (ПСА)", - отмечает президент Латвийской Ассоциации урологов Петерис Вагановс.



Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в течение последних трех лет увеличилось количество новых открытых случаев рака простаты, что свидетельствует о том, что мужчины в Латвии стали обращать внимание на свое здоровье и отправились на проверки к специалистам. Значительно возросло и количество тех пациентов, у которых рак простаты выявлен в его первых стадиях - в течение трех последних лет, по сравнению с запущенными случаями (943), диагностировано в два раза большее количество случаев рака простаты на его первых стадиях (1860). Эти мужчины, скорее всего, получат успешное лечение или будут полностью излечены и таким образом будут спасены от преждевременной и неоправданной смерти.



"Семейный врач играет важную роль в своевременной диагностике рака простаты, ведь нередко именно семейный врач является единственным, кто видит мужчину "рискованного" возраста (особенно в сельских регионах) и может назначить проведение первых необходимых обследований, а в случае необходимости предложить посетить уролога. Часто бывают случаи, когда при выявлении рака простаты на его первых стадиях специалист рекомендует только активное наблюдение и внимательное выжидание. При тщательном выполнении пациентом полученных от врача указаний, данный метод может надолго обеспечить пациенту отличное качество жизни. К сожалению, часто пациенты не понимают, что наблюдение и выжидание также являются лечением, и в таких радикальных методах, как операция или облучение, даже нет необходимости. Согласно данным исследования, в случаях, когда болезнь была выявлена на ранних периодах, в среднем 58% пациентов живут по 20 и больше лет. В течение последних десяти лет ситуация в Латвии значительно улучшилась, в большой степени благодаря сотрудничеству урологов и семейных врачей, однако все еще много случаев, когда болезнь диагностируется с опозданием", - комментирует ситуацию президент Латвийской Ассоциации урологов Петерис Вагановс.



На семинаре своими знаниями и опытом поделится также старший врач клиники детских болезней VSIA Детской клинической университетской больницы, педиатр-инфектолог Гунта Лайзане, которая ознакомит семейных врачей с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта у детей и даст рекомендации по уходу за детьми, которыми семейные врачи смогут поделиться с родителями.



Семинар организован в сотрудничестве с Латвийской Ассоциацией сельских семейных врачей.