Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала на 10 650 евро производственное предприятие Ditton pievadķēžu rūpnīca, поскольку оно в установленные законом сроки не предоставило годовой отчет с заключением аудитора.

"Совет КРФК принял решение применить к Ditton pievadķēžu rūpnīca денежный штраф в размере 10 650 евро за нарушение пятой части 56-й статьи Закон о рынке финансовых инструментах. Такой штраф применен, потому что предприятие в установленные законом сроки не предоставило годовой отчет с заключением присяжного аудитора. Средства штрафа будут зачислены в госбюджет", - говорится в сообщении КРФК.



В 2015 году оборот Ditton pievadķēžu rūpnīca составил 6,354 млн евро, убытки компании составили 4,27 млн евро.

Акции компании котируются во втором списке фондовой биржи Nasdaq Riga. Согласно размещенным на сайте биржи данным, акционерами компании являются клиенты банка Bank M2M Europe (им принадлежит 23,09% акций), ныне покойный Эдуард Завадский (20%), Владиславс Дриксне (19,92%) и фирма Maleks S (12,18%).