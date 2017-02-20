Изучая рекламу недвижимости в Даугавпилсе, можно прийти к выводам неутешительным. Чтобы жить более-менее по-человечески, доходы рядовых жителей города должны вырасти примерно в три раза.

Строители утверждают, что средняя цена квадратного метра новой квартиры в Даугавпилсе составляет около 600 евро. Итого, наиболее популярная в городе площадь квартир - 48 квадратных метров - обошлась бы примерно в 29 тысяч евро. Но за такие цены, во-первых, квартир нет, во-вторых, их нет потому, что покупать их за эти деньги в Даугавпилсе никто не будет. Квартиры такой площади предлагаются примерно за 10 тысяч евро. Что значит, в три раза дешевле себестоимости.



Это дает ответ на вопрос - почему в Даугавпилсе больше не строят новостройки. Потому что не для кого. Очевидно также, что жилье люди предпочитают покупать б/у в три раза ниже себестоимости. Стало быть, и машины, чтобы их могли покупать простые люди, должны стоить в три раза дешевле - не 16 000 евро, а 5000 евро, и бытовая техника, телевизоры, например, или стиральные машины, тоже должны строить втрое меньше.

Можно, конечно, втрое увеличить доходы населения - тогда он более-менее начнет напоминать доход в цивилизованных странах.



Ну а пока это не произошло, мы видим, что происходит вокруг. Люди предпочитают одеваться в секонд-хэндах, лишь бы подешевле, и есть то, что подешевле, а именно, опасную для здоровья еду из супермаркетов, состоящую из вкусовых заменителей натуральных продуктов. О том, какие последствия может повлечь за собой такая диета, кажется, готов рассказать любой врач в любой больнице. Но вариантов нет - свои доходы в одну треть от нормальных люди вынуждены первым делом относить государству (налоги) и самоуправлениям (жилье и коммунальные услуги), а на оставшиеся евро пытаться дотянуть до следующей зарплаты.



Власти постоянно сообщают о том, как хорошо нам стало жить. Им, возможно, и стало лучше. Зарплаты у чиновников - в министерствах или в самоуправлениях - не забывают подниматься. Но простым людям от этого не легче.



Впереди выборы. Некоторые политики уже пообещали городу создать 1000 новых рабочих мест. Может, пообещают еще поднять доходы в три раза?