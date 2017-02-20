В среду, 22 февраля 2017 года, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка. В рамках празднования состоится презентация передвижной выставки, созданной на основе материалов из фондов Литературного музея Максима Богдановича (Минск, Беларусь). На литературно-музыкальной встече научные сотрудники Государственного музея истории белорусской литературы (Минск, Беларусь) расскажут о творчестве Максима Богдановича. Прозвучат стихи великого поэта, романсы и песни на его слова.

К Международному дню родного языка, который во всем мире отмечают 21 февраля, в Латвии откроется сразу три передвижные выставки о белорусских поэтах: в Риге – Рыгора Бородулина, в Екабпилсе – Петруся Бровки, а в Даугавпилсе – Максима Богдановича. Благодаря содействию Посольства Республики Беларусь в Латвийской Республике, научные сотрудники Государственного музея истории белорусской литературы представят творчество выдающихся поэтов ХХ столетия ценителям поэтического слова и белорусской культуры.

В Даугавпилсе выставка, посвященная творчеству самого молодого классика белорусской литературы М.Богдановича, откроется в Центре белорусской культуры 22 февраля. Начало - в 17.00.



Для участников мероприятия будет познавательной презентация о деятельности Государственного музея истории белорусской литературы и его 9 филиалах, которые изучают творчество и сохраняют литературное наследие поэтов и писателей: Ф.Богушевича, П.Бровки, В.Быкова, А.Мицкевича, К.Чорного и др.



Заведующая культурно-образовательным сектором Литературного музея Максима Богдановича Юлия Мацук ознакомит зрителей с экспозицией и научными исследованиями творчества и биографии поэта.



Член правления белорусского культурно-просветительского общества “Уздым” Зинаида Силиня акапельно исполнит знаменитый романс “Зорка Венера”. Ансамбль народной песни “Купалинка” порадует гостей песнями о белорусском языке. Солистка вокально-инструментального ансамбля “Пралески” Юлия Хмельницкая исполнит песню-посвящение М.Богдановичу на слова Станислава Володько. В свою очередь, член Союза писателей Беларуси С.Володько прочтёт свои стихи в честь М.Богдановича.



2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. Планируется, что в течение всего года Центр белорусской культуры в Даугавпилсе будет представлять жителям города выставки о белорусских литераторах из Беларуси, разработанные на основе научных источников.

Выставка о творчестве М.Богдановича будет работать в ЦБК до 22 марта 2017 года.