По данным Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), политические партии в год муниципальных выборов начинают наращивать финансирование. Лидерами в Даугавпилсе являются партия "Согласие" и "Латгальская партия". За полтора месяца они получили примерно столько же денег, сколько за весь прошлый год.

Казна "Латгальской партии" с начала этого года и до 19 февраля пополнилась на 6349 евро. Самыми щедрыми жертвователями партии были Янис Лачплесис - 1000 евро, Евгений Оленов - 990 евро, Рейнис Йокстс - 1000 евро, Айварс Брокс - 542 евро, Роберт Портной - 500 евро, Валентина Гаркуле - 500 евро и другие. Для сравнения - за весь прошлый год партия получила 7043 евро. Понятно, что, хотя партия будет участвовать в муниципальных выборах, практически, по всей Латгалии, основной упор будет сделан именно на Даугавпилс.



Партия "Согласие" с начала года получила пожертвования на сумму 52 605 евро. Сумма хотя и большая, но, не стоит забывать, что списки "Согласия" будут стартовать практически в каждом более-менее крупном городе Латвии, в том числе - и в столице. За весь прошлый год "Согласие" получило 78 тысяч евро.



Остальные партии, отметившиеся достижениями на прошлых муниципальных выборах в Даугавпилсе, за январь-февраль этого года, по данным KNAB, ни одного цента пожертвований не получили.