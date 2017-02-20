Профильные комитеты Европарламента планируют рассмотреть варианты расширения прав неграждан Латвии и Эстонии. Среди прочего негражданам могут предложить право голосовать на выборах.
Европарламентарии от Латвии хотят, чтобы Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую позволить негражданам Латвии получить право голоса хотя на выборах в Европарламент (!). Этот вопрос будет рассматриваться на трех комитетах.
Напомним, что в Даугавпилсе проживает около 8% неграждан от общего числа людей не имеющих гражданства в республиканских городах страны. В целом по Латвии больше всего неграждан проживает в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе. В краях живут 26% латвийских неграждан.
Несмотря на то, что инициативу продвигают совместно латвийские и эстонские парламентарии, представители Нацблока в Риге уже заявили, что резолюция о негражданах не является обязательной к исполнению. Поэтому даже если резулюция будет Европарламентом принята, ей еще предстоит преодолеть сопротивление на местном уровне. Наступят ли изменения в положении неграждан Латвии, покажет время.
Напомним, что в Даугавпилсе проживает около 8% неграждан от общего числа людей не имеющих гражданства в республиканских городах страны. В целом по Латвии больше всего неграждан проживает в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе. В краях живут 26% латвийских неграждан.
Несмотря на то, что инициативу продвигают совместно латвийские и эстонские парламентарии, представители Нацблока в Риге уже заявили, что резолюция о негражданах не является обязательной к исполнению. Поэтому даже если резулюция будет Европарламентом принята, ей еще предстоит преодолеть сопротивление на местном уровне. Наступят ли изменения в положении неграждан Латвии, покажет время.
Такого права не имели
С тобой мы раньше никогда.
Но, слава Богу, господа -
Теперь ты можешь сам решать
Какого латыша избрать!? :))
За 25 лет дохера вы себе счастья наголосовали ?
И все эти нац-уроды при власти - на вашей совести
А у нас совесть чистая - мы ей не пользуемся.