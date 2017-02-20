Футболисты 2005 г.р. стартовали на турнире в Минске «Кубок Динамо», на котором смогли сыграть с ведущими академиями восточной Европы. Подопечные Ивана Максимчука и Александра Опекунова начали групповой этап с киевским и минским «Динамо», а также предыдущим чемпионом турнира из Калининграда.

Даугавпилчане начали турнир с ничьи с Минском – 1:1. Киевляне обыграли Калининград – 3:2. Затем «Даугавпилс» сенсационно обыгрывает россиян – 1:0, третий матч проиграли украинской команде – 0:2, но место в четвертьфинале уже было забронировано.



В первой игре плей-офф ребята сошлись со сверстниками из Ростова. Российская команда была на порядок сильней – 0:4.



«Даугавпилс» в утешительных играх за 5-8 места начали с «Минском». За 10 секунд до финального свистка белорусы сравнивают счет – 3:3. Серия пенальти благоволила Минску. Затем поражение от Киева – 1:5 и 8 место.



Главный тренер команды Иван Макимчук: «Очень сильный турнир. Давно не доводилось выступать на турнирах такого уровня. Мы получили колоссальный урок и опыт. Очень болезненным был матч с Минском, когда упустили победу на последних секундах, но одновременно преподнесли сюрприз обыграв одного из фаворитов – Калининград».