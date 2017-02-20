Даугапвилчане каждый год отмечают Масленицу. Народный праздник широко гулят в городе каждую весну. В этот раз Масленицу встретим 25 февраля на площади Виенибас. Начало мероприятия в 12.00. Однако самому празднику предшествует масленичная неделя, каждый из дней которой имеет свое значение и обычаи.

Зажиточный люд начинал встречу Масленицы посещением родных. С утра свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Тут за круглой чаркой и устанавливалось, когда и где проводить время, кого звать в гости, когда кататься по улицам.К первому дню Масленицы устраивали горы, висячие качели, балаганы для скоморохов, столы со сладостями. Не кататься с гор и на качелях, не потешаться над скоморохами значило в старину - жить в горькой беде, а на старости лет лежать на смертном одре, сидеть калекой без ноги.Во вторник начинались безудержные, веселые и разудалые игры, катания, забавы. Все масленичные забавы и потехи клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы после Великого поста играть на Красной горке свадьбу. Гостей принимали-встречали у ворот, у крыльца. После угощения отпускали покататься на горы, где братцы высматривали невест, а сестрицы поглядывали украдкой на суженых.На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех родных. А по вечерам пели песни про заботливую тещу, угощающую зятя блинами; разыгрывали фарсы с наряженным медведем про то, как теща для зятя блины пекла, как у тещи головушка болит, как зятек-то теще спасибо сказал.Считалось, что в Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как говорили в народе, "сколько раз собака хвостом махнет ".В четверг начинался широкий разгул: катание по улицам, кулачные бои и разные обряды. Например, крепили к огромным саням столб, привязывали на него колесо, а на колесо сажали мужика - балагура и затейника с вином и калачами, а вслед за этим "поездом" с песнями тянулся народ. А еще начинали чучело Масленицы возить и колядовать: наряженные детишки ходили от дома к дому и пели: "Трынцы-Брынцы, пеките блинцы!", выпрашивая таким образом себе угощение на праздничный вечер.Не успели тещи в среду накормить зятьев блинами, как уж теперь зятья приглашают их к себе в гости! Ведь в пятницу, на тещины вечерки, зятья угощали матерей своих жен блинами да сладостями. Поэтому и говорили, что "у тещи зятек - любимый сынок".В субботу, на золовкины посиделки (золовка - сестра мужа) молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости.Новобрачная невестка должна была одарить своих золовок подарками. Интересно, что само слово "золовка", как считалось, происходит от слова "зло", так как сестры мужа относились к невестке ("пришедшей невесть откуда") недоверчиво и настороженно - вспомним, хотя бы русские народные сказки.В последний день Масленицы все друг у друга просили прощения, новобрачные ездили по своим родным, одаривали тестя и тещу, сватов и дружек за свадебные подарки. Ездили также одаривать кума с кумой: считалось, что самый почетный подарок для кума - полотенце, для кумы - кусок мыла.В воскресенье сжигали чучело, как символ зимы, которая закончилась. А пепел развевали над полями - "на богатый урожай". Вечером между родными и близкими происходило Прощение: дети кланялись в ноги своим родителям и просили прощения, после них приходили все близкие и родные. Все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в ответ слышат знакомое: "Бог простит". Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права Таким образом люди освобождались от старых обид, накопленных за год, и встречали новый год с чистым сердцем и легкой душой.