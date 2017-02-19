В фойе Даугавпилсской краевой думы прошло открытие выставки о культурно – историческом наследии графа Платера – Зиберга.

Выставка создана в сотрудничестве с музеем рода Скринду и обществом «Lixten». На выставке можно посмотреть информацию и уникальные, исторические фотографии о жизни графа в волостных усадьбах Даугавпилсского края (Ваболе, Ликсна, Калупе, Ницгале). Уникальные фотографии пришли с архивов музея рода Скринду, Национального музея истории Латвии и музея Рундальского дворца. С этой выставкой и новооткрытыми шестью баннерами начато исследовательское действие у культурно–историческом наследии графа Платера–Зиберга в Даугавпилсском крае.



Музей и общество планирует и в дальнейшем выдать еще 6 баннеров о хозяйственном действии графов и способствование образования в уже упомянутых волостях. Весь февраль и март выставку можно посмотреть на первом этаже Даугавпилсской краевой думы. Эта странствующая выставка, которая будет предложена культурным и образовательным учреждениям Даугавпилсского края.