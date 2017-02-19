3 марта в Даугавпилсе в зале Дворца Культуры и 6 марта на сцене театра Dailes состоится спектакль "Друзья" с участием российских звезд театра и кино.

Самое дорогое в жизни человека — это семья и друзья. Особенно, если друзья давние, с ранней юности. Уж тем более, если речь идёт о крепкой мужской дружбе. Но что произойдёт, если вдруг ваш близкий друг купит нечто за совершенно баснословные деньги?



Как сообщили BaltNews.lv организаторы мероприятия, Юлия Меньшова поставила «Друзей» по мотивам пьесы французского драматурга Ясмины Реза (именно по одному из ее текстов Роман Поланский снял «Резню») «Арт».



В 1990-е эта пьеса была крупным хитом, завоевавшим несколько крупных театральных премий, включая «Тони». В российской версии главные роли исполняют известные российские актеры Андрей Мерзликин, Константин Юшкевич и Дмитрий Марьянов.