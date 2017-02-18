11 февраля 2017 г. в Даугавпилсе в спортзале волейбольной школы состоялся Latvian OPEN J.K.A. Karate Championship 2017.



Организатор - SOCHIN каратэ клуб (президент С. Иванько) совместно с Федерацией JKA Latvia (президент А.Быстров) при поддержке Думы г. Даугавпилса.

Открытый Чемпионат Латвии проводился на трех татами в трех дисциплинах: СУМО (борьба),КАТА (показательные выступления),КУМИТЕ ( поединки).

Судейство на Чемпионате осуществлялось судьями из LKF (Латвийская Федерация Каратэ), а также судьями из Литвы и России.

Всего было разыграно 87 комплектов наград.

Чемпионат собрал 187 спортсменов из 14 клубов Латвии,Литвы,Белоруси,России.

К сожалению эпидемия гриппа повлияла на количество участников, многие из которых заявились, но не смогли приехать по причине болезни.

Команда SOCHIN каратэ клуба на турнире выступила отлично. Были показаны хорошие результаты как у девочек, так и у мальчиков. Спортсмены Sochin совершенствовались выступив в категории КАТА Теам.

Учитывая,что SOCHIN как организатор сам себя награждать не вправе ,результаты по итогам клубных выступлений следующие:

5 место - клуб SHINRI ( Елгава) ,

4 место - клуб VOLAT (Минск),

3 место - клуб IPPON (Добеле),

2 место - клуб SAKURA (Резекне) и

главное 1 место заняла Даугавпилсская каратэ школа .

Хорошо выступили спортсмены из Новополоцка,Зарасая,Радвилишкиса,Илуксте,Дагды,Пскова,и других городов ,но к сожалению в пятерку лучших не попали.

Sochin каратэ клуб выражает признательность за помощь в проведении чемпионата руководству и работникам Спортивного Департамента и спортшколы г. Даугавпилса.,а также старшим спортсменам своего клуба и папе спортсменки - Андрею Григорьеву.