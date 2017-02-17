В 2014 году правительство Латвии оценивало различные самоуправления для реализации проекта по строительству новой современной тюрьмы.

Среди многих самоуправлений, на новый режимный объект претендовал и Даугавпилс. В рамках визита представителей Минюста в Даугавпилс еще несколько лет назад было констатировано, что тюрьма на Гриве находится в ужасном состоянии.



В то же время, оценив инфраструктуру самоуправлений, Минюст принял решение строить новый современный объект не в Даугавпилсе, а в Лиепае.



Сегодня, 17 февраля, Агентство судебных зданий объявило конкурс на строительство тюрьмы в Лиепае за 74 млн евро. Планируется, что строительные работы начнутся во второй половине этого года, а сдан в эксплуатацию объект будет не ранее чем через четыре года.



Общее число персонала в новой Лиепайской тюрьме составит около 400 человек. Тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных. В комплекс входят восемь зданий, общая площадь территории — 305,116 кв.м, общая площадь застройки — 64,053 кв.м, общая площадь помещений — 51,407 кв.м. Комплекс будет расположен в 5,6 км от центра Лиепаи.



Принятое решение о реализации проекта строительства тюрьмы в Лиепае, фактически, лишило Даугавпилс возможности создания сотен новых рабочих мест.



Тем не менее, Министерство юстиции не отказывается от того, что в Латгальском регионе тоже должна появиться тюрьма нового типа. Однако, четких планов на этот счет еще нет. Вероятнее всего строительства тюрьмы можно ждать еще десять лет.