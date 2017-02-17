Латвийский информационный портал nra.lv поделился с читателями мнением на тему приближающихся муниципальных выборов. Журналист Марис Краутманис в своей статье высказал предположения о ходе выборов и их итогах.





"Даугавпилс - это такой город, в котором отношения между разными политиками и партиями отличаются от того, что можно наблюдать, например, в Риге и в стране в целом. Там (прим.ред. - в Даугавпилсе) местные политики свою принадлежность к партиям меняли как носки, и там могут сотрудничать те, кто в Риге - враги, и наоборот. Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, являющийся на данный момент депутатом Сейма от фракции "Союз зеленых и крестьян" в Даугавпилсе до сих пор является влиятельной фигурой, которая может сильно пошатнуть позиции нынешнего председателя думы Лачплесиса (Латгальская партия).



Претендует на власть в городе и Андрей Элксниньш (депутат Сейма, представляющий партию "Согласие"), который убедительно доказал, что обращенное против него обвинение в покупке голосов на выборах в Сейм сфабриковано конкурентами. Выборы в Даугавпилсе обещают быть жаркими и забавными."



Пока столичные акулы пера ожидают, что Даугавпилс их в который раз уже развлечет скандалами и разборками во время скучных и предсказуемых выборов в стране, наши претенденты на «думский трон» заняты работой и подготовкой к главному «представлению»: кто-то приписывает себе чужие заслуги, кто-то хвалится собственными, кто-то сильно преувеличивает сделанное, кто-то старательно отвлекает внимание горожан от главных проблем города несущественными мелочами. По его мнению, во многих местах в стране у власти останутся ныне работающие мэры и депутаты, в некоторых самоуправлениях - за места в думах поборются новые лица. Однако самая жаркая борьба за власть, по словам автора статьи, развернется в Даугавпилсе."Даугавпилс - это такой город, в котором отношения между разными политиками и партиями отличаются от того, что можно наблюдать, например, в Риге и в стране в целом. Там (прим.ред. - в Даугавпилсе) местные политики свою принадлежность к партиям меняли как носки, и там могут сотрудничать те, кто в Риге - враги, и наоборот. Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, являющийся на данный момент депутатом Сейма от фракции "Союз зеленых и крестьян" в Даугавпилсе до сих пор является влиятельной фигурой, которая может сильно пошатнуть позиции нынешнего председателя думы Лачплесиса (Латгальская партия).Претендует на власть в городе и Андрей Элксниньш (депутат Сейма, представляющий партию "Согласие"), который убедительно доказал, что обращенное против него обвинение в покупке голосов на выборах в Сейм сфабриковано конкурентами. Выборы в Даугавпилсе обещают быть жаркими и забавными."Пока столичные акулы пера ожидают, что Даугавпилс их в который раз уже развлечет скандалами и разборками во время скучных и предсказуемых выборов в стране, наши претенденты на «думский трон» заняты работой и подготовкой к главному «представлению»: кто-то приписывает себе чужие заслуги, кто-то хвалится собственными, кто-то сильно преувеличивает сделанное, кто-то старательно отвлекает внимание горожан от главных проблем города несущественными мелочами.