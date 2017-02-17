Латвийский информационный портал nra.lv поделился с читателями мнением на тему приближающихся муниципальных выборов. Журналист Марис Краутманис в своей статье высказал предположения о ходе выборов и их итогах.
По его мнению, во многих местах в стране у власти останутся ныне работающие мэры и депутаты, в некоторых самоуправлениях - за места в думах поборются новые лица. Однако самая жаркая борьба за власть, по словам автора статьи, развернется в Даугавпилсе.
"Даугавпилс - это такой город, в котором отношения между разными политиками и партиями отличаются от того, что можно наблюдать, например, в Риге и в стране в целом. Там (прим.ред. - в Даугавпилсе) местные политики свою принадлежность к партиям меняли как носки, и там могут сотрудничать те, кто в Риге - враги, и наоборот. Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, являющийся на данный момент депутатом Сейма от фракции "Союз зеленых и крестьян" в Даугавпилсе до сих пор является влиятельной фигурой, которая может сильно пошатнуть позиции нынешнего председателя думы Лачплесиса (Латгальская партия).
Претендует на власть в городе и Андрей Элксниньш (депутат Сейма, представляющий партию "Согласие"), который убедительно доказал, что обращенное против него обвинение в покупке голосов на выборах в Сейм сфабриковано конкурентами. Выборы в Даугавпилсе обещают быть жаркими и забавными."
Пока столичные акулы пера ожидают, что Даугавпилс их в который раз уже развлечет скандалами и разборками во время скучных и предсказуемых выборов в стране, наши претенденты на «думский трон» заняты работой и подготовкой к главному «представлению»: кто-то приписывает себе чужие заслуги, кто-то хвалится собственными, кто-то сильно преувеличивает сделанное, кто-то старательно отвлекает внимание горожан от главных проблем города несущественными мелочами.
"Даугавпилс - это такой город, в котором отношения между разными политиками и партиями отличаются от того, что можно наблюдать, например, в Риге и в стране в целом. Там (прим.ред. - в Даугавпилсе) местные политики свою принадлежность к партиям меняли как носки, и там могут сотрудничать те, кто в Риге - враги, и наоборот. Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, являющийся на данный момент депутатом Сейма от фракции "Союз зеленых и крестьян" в Даугавпилсе до сих пор является влиятельной фигурой, которая может сильно пошатнуть позиции нынешнего председателя думы Лачплесиса (Латгальская партия).
Претендует на власть в городе и Андрей Элксниньш (депутат Сейма, представляющий партию "Согласие"), который убедительно доказал, что обращенное против него обвинение в покупке голосов на выборах в Сейм сфабриковано конкурентами. Выборы в Даугавпилсе обещают быть жаркими и забавными."
Пока столичные акулы пера ожидают, что Даугавпилс их в который раз уже развлечет скандалами и разборками во время скучных и предсказуемых выборов в стране, наши претенденты на «думский трон» заняты работой и подготовкой к главному «представлению»: кто-то приписывает себе чужие заслуги, кто-то хвалится собственными, кто-то сильно преувеличивает сделанное, кто-то старательно отвлекает внимание горожан от главных проблем города несущественными мелочами.
Основные забавы ждут горожан после выборов, после того как депутаты, напрочь забыв свои посулы данные избирателям, займутся личными проблемами.
Как адекватный человек может отнестись к озвученным недавно на "Нашке" обещаниям Эйгима о создании рабочих мест и возвращении молодёжи из-за границы?
Видимо он руководствуется изречением Геббльса: "Чем неправдоподобнее ложь, тем быстрее в неё поверят."
Основные забавы ждут горожан после выборов, после того как депутаты, напрочь забыв свои посулы данные избирателям, займутся личными проблемами.
Как адекватный человек может отнестись к озвученным недавно на "Нашке" обещаниям Эйгима о создании рабочих мест и возвращении молодёжи из-за границы?
Видимо он руководствуется изречением Геббльса: "Чем неправдоподобнее ложь, тем быстрее в неё поверят."
Кто из Думы того созыва повинен в смерти лидера политической партии, медиавладельца и вице-мэра Немцова Григория Владимировича?
В Риге таких забав не было.
Может быть кто-то прижмёт хвоста уркам-убийцам и закончат стебаловку ?
Самарин первым пролил кровь в этих выборах фельетонизмом! Он должен ответить за такие фейки !
Или Америкса тоже казнят у Рижской Думы ?
Что творится в Даугвпилсе, горожане?
Выборы это смерть?
Как дальше жить?
Из-за того, что кто рвётся к власти в городе горожане должны шептаться?
Где свободы?
Кто нам гарантирует жизнь?