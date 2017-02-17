С сентября 2018 года государство будет выделять на одного школьника от 14 до 17 евро в год, чтобы в честь столетия Латвии каждый учащийся мог посетить музеи, театры и другие культурные учреждения, а также отправиться на экскурсию к природным объектам, пишет Latvijas Avīze.

На создание интегрированной учебной программы, покрытие расходов на транспорт и входные билеты в течение пяти лет предусмотрено израсходовать 13,5 млн евро, или 40% запланированного дополнительного финансирования праздничных мероприятий в честь юбилея государства. Средства будут выделяться самоуправлениям, которые вместе со школами будут решать, как их лучше использовать.



Одна из целей инициативы — добиться того, чтобы все дети Латвии побывали в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, а также увидели море.



Директор Даугавпилсской 10-й средней школы Валия Сална рассказала, что в рамках пилотного проекта некоторые дети впервые побывали в Риге или в театре, и им это было интересно.



Инициатива "Латвийский школьный ранец" — самый крупный проект, посвященный столетию государства, в нем участвуют свыше 200 000 школьников. В рамках проекта дети из отдаленных уголков Латвии смогут посетить, например Латвийский национальный театр, Латвийский национальный художественный музей, а рижане — Арт-центр Марка Ротко в Даугавпилсе и новый Лиепайский концертный зал.