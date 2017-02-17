В последние годы количество клиентов вытрезвителей по всей стране стремительно увеличивается. Одной из самых критических ситуацию можно назвать в Даугавпилсе.

За последние три года количество клиентов, доставленных в вытрезвитель возросло в три раза.



Печальная тенденция говорит о том, что люди все больше и больше спиваются.



В вытрезвитель Даугавпилсской Региональной больницы в сутки в среднем доставляют от 5 до 10 человек. Если в 2015 году количество клиентов Даугавпилсского вытрезвителя составило 831 человек, то в 2016 году эта цифра возросла до 2653.



Как указывает Министерство Регионального развития, на данный момент услуги вытрезвителей оказываются в 33 самоуправлениях. Ввиду высокого спроса, в этом году планируется открыть еще 8 вытрезвителей.



В 2016 году на работу палаты детоксикации в Даугавпилсской Региональной больнице из бюджета было потрачено 75 тысяч евро, из которых доля государства — 33 645, доля самоуправления — 41 355 евро, из расчета 15 евро за каждый день на каждого человека, помещенного в вытрезвитель.