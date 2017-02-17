Многие самоуправления подают детальные и прозрачные бюджеты, однако финансовые документы отдельных самоуправлений состоят всего из четырех строчек, заявил министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

Герхардс также призвал жителей самоуправлений быть более активными в отслеживании траты муниципалитетами бюджетных средств. Местные жители должны понимать, на что тратит деньги самоуправление.



«Скоро муниципальные выборы. Я полагаю, население должно уметь задавать вопросы – насколько самоуправление прозрачно тратит мои средства, на что они уходят, что я с этого получаю и плачу ли за эти услуги адекватную цену», - заявил министр.