Предприятие “Daugavpils satiksme” решило пойти навстречу жителям микрорайона Молочный комбинат и ввести на экспериментальные 3 месяца новый автобусный маршрут. Автобус номер 16 будет курсировать по маршруту "Автостанция - Молочный комбинат".

Небольшой автобус будет курсировать по улицам Лачплеша, Циетокшня, Балву, Стацияс, Карклю, Видземес, 2. Пречу до конечной остановки на ул. Дикю. В обратном направлении автобус поедет по маршруту: ул. 2.Пречу, Смилтенес, Малу, 1. Пасажиеру, Видземес, Карклю, Стацияс, Балву, Циетокшня.



На следующей неделе на ул. 2 Пречу напротив дома №19 будет установлена новая автобусная остановка "ул. Дикю" и с 1 марта новый маршрут автобуса №16 будет открыт.