Латвийские высшие учебные заведения в различных коммерческих банках и Государственной кассе взяли кредиты на общую сумму 35,7 млн евро. Впрочем, накопления у ВУЗов также есть, частично они покрывают кредитные обязательства, пишет газета Latvijas Avīze.

По данным Государственной кассы, на декабрь прошлого года самый крупный кредит числился за Рижским техническим университетом (РТУ) — 22,88 млн евро, а его накопления составляли 15,18 млн евро. На втором месте в этом списке — Даугавпилсский университет (ДУ) — при кредите в 6,12 млн евро накопления составляют 2,58 млн евро.



Даугавпилсский Университет взял в долг средства уже пять лет назад, заняв в рамках реализации проекта ERAF 6,5 млн евро. В конце прошлого года не выплаченная сумма составляла 6,1 млн.