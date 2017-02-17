Latvijas Valsts ceļi предупреждает о появлении новых ям на дорогах. Причина их образования - переменчивая погода.

Ночью температура минусовая, а днем в последнее время поднимается выше ноля. С сегодняшнего дня синоптики обещают дожди. Как раз такие условия и способствуют появлению новым ям на дорогах. Вода попадает в микротрещины на асфальте. Ночью она замерзает, увеличивается в объеме, и разрывает асфальт. Ремонтировать же дороги можно начать только весной, после отступления морозов.