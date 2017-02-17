В чемпионате Даугавпилса по футзалу на минувших выходных команды вошли во вторую фазу соревнований. 11 февраля завершился первый круг. «Имбирь», разгромивший «Гектор» - 13:2, возглавил турнирную таблицу.

«Илуксте», начавшая тур в ранге лидера, по итогам предыдущих матчей, сделала шаг назад, сыграв вничью со «Спартой» - 4:4. «Даугавпилс», разгромив «Муниципальную полицию» - 13:5, завершает круг на третьем месте. 8 голов Павла Рыжевского в этом матче позволили ему выйти в лидеры бомбардирского зачета – 17.



«Локомотив» выиграл у «Свенте» - 5:0.



На следующий день – 12 февраля чемпионат вступил в новую фазу. В отличие от предыдущих сезонов, когда команды играли в два круга и определяли призовую тройку, в 2017 году формат изменился.



По итогам первого круга (7 туров) команды делятся на 2 группы – 1-я четверка, которая разыграет с 1 по 4 места и 2-я четверка, им придется разбирать с 5 по 8 позиции. Очки и голы первого круга идут в зачет, независимо от нахождения в верхней или нижней четверки.



Борьбу за медали продолжат: «Имбирь» - 18, «Илуксте» - 16, «Даугавпилс» - 15 и «Спарта» - 13.



Свои лидерские позиции укрепил «Имбирь», начавший с победы над «Спартой» - 4:3. «Илуксте» с «Даугавпилсом» сошлись на ничьей – 2:2.



В нижней части «Локомотив» громит «мультиков» - 16:3, а «Гектор» не позволяет набрать очки «Свенте» - 3:2.

До финиша чемпионата осталось два тура, которые пройдут 25 февраля и 4 марта. 25 февраля пройдет 13-й тур городского чемпионата. 4 марта - заключительный тур, по итогам которого определится призовая тройка.