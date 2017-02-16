16 февраля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:

1. Обвинение гостелеканала во лжи со стороны продумских СМИ.
2. Прибыль частных компаний на предприятии "Daugavpils siltumtīkli".
3. Аренда нового автомобиля для руководства думы на 485 евро в месяц.
4. Рекордный уровень безработицы в Даугавпилсе.
5. Сотрудничество Яниса Лачплесиса с Инарой Островской.





Программа "Игры престолов" от 16 февраля доступна в записи эфира.