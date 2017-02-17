Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», основанный в 1971 году выпускником Московской консерватории имени П.И. Чайковского Юрием Маликовым, быстро завоевав всесоюзную известность, признание и любовь, стал по истине «народным коллективом» благодаря созданным произведениям, таким как «Мой адрес – Советский Союз», «У деревни Крюково», «Вся жизнь впереди», «Багульник», «Там, за облаками», «Бамовский вальс», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими.





Созданная концертная программа органично сочетает в себе необычайно бережную трактовку знаменитых «самоцветовских» хитов с яркими вокальными и актерскими работами Елены Пресняковой, Александра Нефедова, Олега Слепцова и талантливыми аранжировками Георгия Власенко. Наряду с этим, группа продолжила работу над новыми произведениями, создав несколько композиций в лучших традициях жанра, таких как «Прошлогодние глаза», «Рэгтайм на Титанике», «Снег Рождества», в чем большая заслуга Владимира Петровича Преснякова.



Список песен коллектива постоянно пополняется новыми хитами и дуэтами со звездами не только Российской, но и зарубежной эстрады. Так в репертуаре появилось поппури с группой Бони М и знаменитая песня с Тони Эспозито «Калимба де луна». Записаны такие ретро хиты как Арго, Люди встречаются, Желтые листья, Подмосковье, Добрые приметы . Они обрели новое звучание в неповторимом сочетании со всеми известными шлягерами благодаря чудесному вокалу ВИА Самоцветы.

Группа «Самоцветы» - это:



Елена Преснякова -Заслуженная артистка России. Солистка коллектива с конца 1975 года и по настоящее время.

Александр Нефедов -Пришел в «Самоцветы» в 1980 г. в качестве вокалиста , играет на ритм-гитаре и на ударных инструментах.

Олег Слепцов - В «Самоцветах» с 1981 года. Обладая прекрасными музыкальными способностями (окончил музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского по классу фортепиано), является великолепным шоу-меном, сочетая вокальное и хореографическое мастерство, демонстрируя яркие сценические образы.



Георгий Власенко-Выпускник Харьковской консерватории по классу хорового дирижирования. Работал в различных популярных эстрадных коллективах СССР, в том числе и в группе Стаса Намина, музыкальным руководителем ансамбля известного исполнителя Михаила Муромова и других. Активно принимает участие во всех аранжировках группы, играет на клавишных инструментах .



В середине 90-х годов Юрий Маликов решил отметить 25-летие со дня образования ВИА «Самоцветы», собрав многих участников ансамбля и друзей-артистов в телепрограмму «Золотой шлягер». Неожиданный успех этой телепередачи дал толчок для возобновления концертной деятельности. В результате, солисты ансамбля стали вновь успешно гастролировать.Созданная концертная программа органично сочетает в себе необычайно бережную трактовку знаменитых «самоцветовских» хитов с яркими вокальными и актерскими работами Елены Пресняковой, Александра Нефедова, Олега Слепцова и талантливыми аранжировками Георгия Власенко. Наряду с этим, группа продолжила работу над новыми произведениями, создав несколько композиций в лучших традициях жанра, таких как «Прошлогодние глаза», «Рэгтайм на Титанике», «Снег Рождества», в чем большая заслуга Владимира Петровича Преснякова.Список песен коллектива постоянно пополняется новыми хитами и дуэтами со звездами не только Российской, но и зарубежной эстрады. Так в репертуаре появилось поппури с группой Бони М и знаменитая песня с Тони Эспозито «Калимба де луна». Записаны такие ретро хиты как Арго, Люди встречаются, Желтые листья, Подмосковье, Добрые приметы . Они обрели новое звучание в неповторимом сочетании со всеми известными шлягерами благодаря чудесному вокалу ВИА Самоцветы.Группа «Самоцветы» - это:Елена Преснякова -Заслуженная артистка России. Солистка коллектива с конца 1975 года и по настоящее время.Александр Нефедов -Пришел в «Самоцветы» в 1980 г. в качестве вокалиста , играет на ритм-гитаре и на ударных инструментах.Олег Слепцов - В «Самоцветах» с 1981 года. Обладая прекрасными музыкальными способностями (окончил музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского по классу фортепиано), является великолепным шоу-меном, сочетая вокальное и хореографическое мастерство, демонстрируя яркие сценические образы.Георгий Власенко-Выпускник Харьковской консерватории по классу хорового дирижирования. Работал в различных популярных эстрадных коллективах СССР, в том числе и в группе Стаса Намина, музыкальным руководителем ансамбля известного исполнителя Михаила Муромова и других. Активно принимает участие во всех аранжировках группы, играет на клавишных инструментах .