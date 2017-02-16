В Риге 12 февраля прошел чемпионат Латвии U14 по легкой атлетике. Для атлетов из Латгалии самым результативным видом оказалась высота.

В прыжках в высоту мальчишки из Латгалии заняли весь пьедестал. Уверенную победу оформил Эдвард Эглитис (Екабпилс) – 1,61 м. Никита Касецкий (Лудза) второй – 1,57 м. Замыкает тройку Алексей Селицкий (Даугавпилс) – 1,45 м.



У девочек второе место заняла Лаура Кристиана Озолиня (Екабпилс). Сразу четыре спортсменки показали одинаковый результат – 1,44 м. Лаура за счет лучших предыдущих попыток взяла «серебро».



Никита Шуполниекс (Лудза) оформил два пьедестала. Бронзовые медали спринтер выиграл на 300 м – 45,17 и 60 м – 8,25. Кристиан Липенитис (Екабпилс) поднялся на третью ступень пьедестала почета после финала на 60 м с барьерами.