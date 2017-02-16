Даугавпилсская дума намерена сдать площадь 100 кв.м. (без права застройки) в парке на Эспланаде на 3 года. Использоваться участок будет ежегодно для летнего кафе в период с 1 мая по 31 октября.

Предприниматели, желающие арендовать территорию у детского парка активного отдыха, смогут принять участие в аукционе. Начальная цена аренды 700 евро в год.



Если решение о сдаче в аренду земли под кафе будет принято, более подробную информацию можно будет получить в городской думе.