Сегодня на заседании финансового комитета думы депутаты рассмотрят вопрос взятия займа в Госкассе на сумму 995 054 евро. Средства, согласно проекту "Уменьшение выбросов парниковых газов в Даугавпилсском 26 дошкольном учебном заведении", будут потрачены на утепление здания детсада (утепление стен и чердака, подвала, замена окон и дверей, восстановление вентиляционной системы, реконструкция отопительной системы, установка вакуумного солнечного коллектора для подогрева воды).

Общая стоимость проекта составляет 1 287 910 евро. Расходы, связанные с утеплением, составят 1 003 460 евро, а расходы не связанные с этим ( а именно: надзор за строительством и строительные работы, не связанные с утеплением, инженерные сети, пандус и т.п.) - 284 449 евро.



Авторский надзор за проектом будет осуществлять фирма BM-projekts, работы выполнит компания "Šafrans" (сумма договора, заключенного 18.10 2016, составит 1 245 142 евро), надзор за строительством осуществит фирма "REM PRO" (сумма договора - 4 825 евро).



Заём Даугавпилсская дума планирует взять в этом году сроком на 20 лет, с началом выплаты с 2019 года. Выплачивать долг самоуправлению придется до 2036 года.



Напомним, что в конце января гордума уже утвердила несколько проектов решения о взятии займа в Госкассе в размере 2 884 247 евро на ремонты в детсадах, строительство променада в Стропах, уличное освещение, промзону в Черепово, утепление ДКХ и другие работы.