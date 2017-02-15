Уроженец Даугавпилса Артем Скрипник, арестованный Полицией безопасности по подозрению в участии в боевых действиях на территории Восточной Украины, заявил на судебном процессе, что не признает свою вину. Как сообщает LETA, 15 февраля суд Видземского предместья начнет опрос свидетелей, приглашенный стороной обвинения.

Интересы 27-летнего Скрипника защищает адвокат Имма Янсоне. Именно она защищала нацболов Александра Куркина и Андрея Попко на процессе по проникновению на военную базу НАТО в Адажи.



Артем Скрипник подозревается в участии в вооруженном конфликте за пределами Латвии, направленном против территориальной целостности или политической независимости государства. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Это первый подобный случай, когда лицо признается подозреваемым по статье 77.1 Уголовного закона Латвии. Также ему вменяется пункт 2 статьи 89.1 — участие в преступлениях, совершенных преступной организацией, или ее руководстве. Закон предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения.



Активист Владимир Линдерман отметил, что Скрипник утверждает, что не участвовал в ополчении, а занимался гуманитарной миссией на территории Донбасса.



Ранее уже сообщалось, что 25 января 2016 года ПБ начала уголовный процесс в отношении жителя Латвии, подозреваемого в участии в противоправном вооруженном конфликте за пределами страны. В свою очередь 1 февраля к лицу был применен статус подозреваемого по статье за возможное участие в вооруженном конфликте на территории Восточной Украины. Мужчина арестован после того, как вернулся в Латвию, где проживают его мама и бабушка.