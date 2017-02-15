После проведения реформы зарплат учителей, в среднем, педагоги Даугавпилса стали получать больше - 767 евро до уплаты налогов за ставку. Однако, на фоне повышения зарплат педагогов других самоуправлений, учителя Даугавпилса не попали даже в 10-ку.

В Топ-10 самоуправлений с наивысшей средней ежемесячной зарплатой учителей (в евро до уплаты налогов) попали:
  • Марупский край — 1,121,09,
  • Олайнский край — 1013,51,
  • Адажский край— 987,50,
  • Стопиньский край — 962,89,
  • Икшкильский край — 958,23,
  • Бабитский край — 943,13,
  • Саласпилсский край — 936,12,
  • Кекавский край — 922,31,
  • Иецавский край — 896,09,
  • Ауцский край — 884,84.

Представляющий Латгалию Аглонский край вошел в тройку с самой низкой заработной платой педагогов. Из 119 краев страны средняя зарплата учителей уменьшилась в 11-ти. В этом списке печальное лидерство занимает Лудзенский край, стали беднее педагоги Прейльского, Екабпилсского и Ругайского краёв.