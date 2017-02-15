После проведения реформы зарплат учителей, в среднем, педагоги Даугавпилса стали получать больше - 767 евро до уплаты налогов за ставку. Однако, на фоне повышения зарплат педагогов других самоуправлений, учителя Даугавпилса не попали даже в 10-ку.

В Топ-10 самоуправлений с наивысшей средней ежемесячной зарплатой учителей (в евро до уплаты налогов) попали:

Марупский край — 1,121,09,

Олайнский край — 1013,51,

Адажский край— 987,50,

Стопиньский край — 962,89,

Икшкильский край — 958,23,

Бабитский край — 943,13,

Саласпилсский край — 936,12,

Кекавский край — 922,31,

Иецавский край — 896,09,

Ауцский край — 884,84.