Для каждого города самым ценным активом являются его жители. От их количества зависит бюджет города и, во многом, уровень его благосостояния.
Латвия уже долгие годы теряет свой главный потенциал. Сильнее других регионов актив теряет Латгалия, в частности — Даугавпилс. Правда, нельзя не отметить, что процесс "кровопотери" постепенно замедляется и массово, как это было некоторыми годами ранее, люди уже не уезжают. Основной поток желающих найти стабильность в других городах и странах, Даугавпилс уже покинули.
Каждое самоуправление, разрабатывая проекты и стратегию развития, основывается на количестве жителей в своем городе. На какие цифры основывается Даугавпилс, в 2016 на одной из пресс-конференций ответил градоначальник - «Согласно данным думы, в городе проживает 98 тысяч человек».
Однако, как свидетельствую данные Центрального статистического управления Латвии, в 2016 году в Даугавпилсе официально проживало лишь 85 858 человек, то есть более чем на 12 тысяч меньше, чем оперирует Даугавпилсская дума.
Каждое самоуправление, разрабатывая проекты и стратегию развития, основывается на количестве жителей в своем городе. На какие цифры основывается Даугавпилс, в 2016 на одной из пресс-конференций ответил градоначальник - «Согласно данным думы, в городе проживает 98 тысяч человек».
Однако, как свидетельствую данные Центрального статистического управления Латвии, в 2016 году в Даугавпилсе официально проживало лишь 85 858 человек, то есть более чем на 12 тысяч меньше, чем оперирует Даугавпилсская дума.
По данным ЦСУ в 1990 году в Даугавпилсе проживало 126 575 человек. Возвращаясь к истории города, можно сказать, что сегодняшние данные свидетельствуют о том, что по количеству жителей Даугавпилс находится, приблизительно, на уровне 1965 года.
В старину дети просили благословения, когда создавали свою семью, когда уходили в долгую дорогу...И это неспроста! Родители, давая своё благословение, энергетически отпускали своих детей. И родителям было легче и детям тем более, и дети не забывали про родителей, и относились с почитанием и благодарностью.
А сейчас уезжают из родного дома с проклятиями от одних и от вторых. :-(
В старину дети просили благословения, когда создавали свою семью, когда уходили в долгую дорогу...И это неспроста! Родители, давая своё благословение, энергетически отпускали своих детей. И родителям было легче и детям тем более, и дети не забывали про родителей, и относились с почитанием и благодарностью.
А сейчас уезжают из родного дома с проклятиями от одних и от вторых. :-(
Удачи Вам!
Удачи Вам!
Кто-то, теряет, кто-то теряет, кто-то теряет - А КТО-ТО НАХОДИТ !