Для каждого города самым ценным активом являются его жители. От их количества зависит бюджет города и, во многом, уровень его благосостояния.

Латвия уже долгие годы теряет свой главный потенциал. Сильнее других регионов актив теряет Латгалия, в частности — Даугавпилс. Правда, нельзя не отметить, что процесс "кровопотери" постепенно замедляется и массово, как это было некоторыми годами ранее, люди уже не уезжают. Основной поток желающих найти стабильность в других городах и странах, Даугавпилс уже покинули.



Каждое самоуправление, разрабатывая проекты и стратегию развития, основывается на количестве жителей в своем городе. На какие цифры основывается Даугавпилс, в 2016 на одной из пресс-конференций ответил градоначальник - «Согласно данным думы, в городе проживает 98 тысяч человек».



Однако, как свидетельствую данные Центрального статистического управления Латвии, в 2016 году в Даугавпилсе официально проживало лишь 85 858 человек, то есть более чем на 12 тысяч меньше, чем оперирует Даугавпилсская дума.

