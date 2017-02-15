В последнее время интернет-пространство наполняется видео роликами, которые рассказывают горожанам о том как же хорошо жить в Даугавпилсе, как и что в нем меняется.

Такие материалы всегда хороши для истории, а так как интернет хранит многое - найти что-либо занимательное особого труда не составляет.



Так, редакции портала Nasha.lv встретился видео ролик про Даугавпилс, датированный 2014-ым годом, то есть созданный уже при нынешнем составе Даугавпилсской думы.



Открытием стало то, что в презентационном клипе про Даугавпилс, вероятно, созданном для привлечения инвесторов, уже в 2014 году был действующий аэропорт, который принимал самолеты.

Когда в последний раз на заросшую взлетную полосу Даугавпилсского аэропорта садился самолет - в ролике не уточняется. Ввиду того, что созданный клип - анимационный, создать правильное впечатление о нем для тех, кто никогда в нем не был, вероятно, задача не самая сложная.



"Город действительно привлекателен для инвестиций и жизни в нем", - гласит одна из завершающих фраз в видео ролике. Правда, с момента его создания прошло уже 3 года. Аэропорт, к сожалению, до сих пор работает лишь на бумаге, обременяя городской бюджет зарплатой часто меняющихся руководителей. Крупные инвесторы активно интересуются развитием бизнеса в Даугавпилсе пока лишь на словах руководства города. Жители как покидали город в отсутствии работы и адекватной заработной платы, так и покидают. В остальном же - судите сами.