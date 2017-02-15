В последнее время интернет-пространство наполняется видео роликами, которые рассказывают горожанам о том как же хорошо жить в Даугавпилсе, как и что в нем меняется.
Такие материалы всегда хороши для истории, а так как интернет хранит многое - найти что-либо занимательное особого труда не составляет.
Так, редакции портала Nasha.lv встретился видео ролик про Даугавпилс, датированный 2014-ым годом, то есть созданный уже при нынешнем составе Даугавпилсской думы.
Открытием стало то, что в презентационном клипе про Даугавпилс, вероятно, созданном для привлечения инвесторов, уже в 2014 году был действующий аэропорт, который принимал самолеты.
Когда в последний раз на заросшую взлетную полосу Даугавпилсского аэропорта садился самолет - в ролике не уточняется. Ввиду того, что созданный клип - анимационный, создать правильное впечатление о нем для тех, кто никогда в нем не был, вероятно, задача не самая сложная.
"Город действительно привлекателен для инвестиций и жизни в нем", - гласит одна из завершающих фраз в видео ролике. Правда, с момента его создания прошло уже 3 года. Аэропорт, к сожалению, до сих пор работает лишь на бумаге, обременяя городской бюджет зарплатой часто меняющихся руководителей. Крупные инвесторы активно интересуются развитием бизнеса в Даугавпилсе пока лишь на словах руководства города. Жители как покидали город в отсутствии работы и адекватной заработной платы, так и покидают. В остальном же - судите сами.
Так, редакции портала Nasha.lv встретился видео ролик про Даугавпилс, датированный 2014-ым годом, то есть созданный уже при нынешнем составе Даугавпилсской думы.
Открытием стало то, что в презентационном клипе про Даугавпилс, вероятно, созданном для привлечения инвесторов, уже в 2014 году был действующий аэропорт, который принимал самолеты.
Когда в последний раз на заросшую взлетную полосу Даугавпилсского аэропорта садился самолет - в ролике не уточняется. Ввиду того, что созданный клип - анимационный, создать правильное впечатление о нем для тех, кто никогда в нем не был, вероятно, задача не самая сложная.
"Город действительно привлекателен для инвестиций и жизни в нем", - гласит одна из завершающих фраз в видео ролике. Правда, с момента его создания прошло уже 3 года. Аэропорт, к сожалению, до сих пор работает лишь на бумаге, обременяя городской бюджет зарплатой часто меняющихся руководителей. Крупные инвесторы активно интересуются развитием бизнеса в Даугавпилсе пока лишь на словах руководства города. Жители как покидали город в отсутствии работы и адекватной заработной платы, так и покидают. В остальном же - судите сами.
- Моему (самолету) места хватит!
Конечно хватит!!! Всем хватит! :)))) WELCOME!
Где блин ваша независимость?Даже свою валюту похерили.Кому назовите сейчас нужен ваш дерьмовый по нынешним временам бальзам и ваши шпроты?Никому.
Ваш город, действительно при правильном подходе, может быть интересен и инвесторам и жить (в этом случаи) в нём будет комфортно. Проблема лишь в том, что при существующей внутренней политике в стране, ни один нормальный инвестор, не будет сюда вкладывать в долгосрочные проекты. Факт.
И случись электорату города, избрать в гор думу Исключительных функционеров, даже тогда, сделать бы удалось не много. Но конечно же больше, чем во времена Кулаковой или Лачплесиса, - тут и базара нет.
А при существующих порядках в стране, город обречён иметь ублюдков при власти и проституток в СМИ, которые восхваляют тех кто платит и заблёвывают конкурентов "спонсора".
И заметьте, эту хрень в нашей жизни, устроили не инопланетяне, это мы сами позволили чинушам, загнать нас в такой отстой.