22 февраля в 13.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) в сотрудничестве с Балтийской Гильдией мастеров авторской куклы состоится открытие выставки кукол, украшений и аксессуаров «Дамский рай».

Выставка «Дамский рай» предлагает зрителю окунуться в изысканный мир авторских кукол, украшений и аксессуаров, созданных художниками Балтийской Гильдии мастеров авторской куклы и их друзьями, работающими в других направлениях декоративно-прикладного искусства. Большинство авторов, принявших участие в выставке, являются художниками-профессионалами, что обеспечивает очень высокий художественный уровень выставки в целом.



Основу экспозиции составляют работы Виолетты Озун, мастера портретной куклы из Даугавпилса. Виолетта создает нежные и прекрасные женские образы ушедшего времени. Работает в жанре авторской куклы с 2000 года. Тему Прекрасной дамы поддержали художники Тамара Чудновская (Рига), Элита Шмединя (Рига), Алла Реброва (Рига) и другие авторы. Несколько неожиданных, винтажных работ создано в соавторстве Тамары Чудновой и ювелира А.Назаренко.



Анатолий Назаренко специально для выставкисоздал коллекцию современных ювелирных украшений из бронзы, эмалей, полудрагоценных камней и янтаря, используя характерные линии эпохи Модерн и средневековую тематику. Экспозицию удачно дополняют великолепные авторские шали Евгении Никольской.



Выставка будет работать до 23 апреля 2017 года.