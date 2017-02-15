Волейболисты ДУ 11 февраля провели выездной матч против своего принципиального соперника – «Екабпилс луши». «Рыси» недавно вошли в Балтийскую лигу. В этом сезоне успели взять кубок Латвии, а в Даугавпилсе «студенты» были вынуждены терпеть боль поражения на домашней площадке – 1:3. Спустя пару месяцев ДУ берет реванш на площадке в Екабпилсе – 2:3.

ДУ прибыл к «рысям» в оптимальном составе. «Екабпилс» с двумя легионерами и сильнейшими игроками национальной молодежки из всех латвийских клубов в Балтийской лиге находится выше всех.



«Рыси» при полных трибунах берут два сета подряд – 25:20, 25:12, но несмотря на неистовство сотен болельщиков ДУ изменяет ход встречи, сокращая отрыв партиях, выигрывая третий сет – 25:18, а затем и четвертый – 25:20. В пятой партии у ДУ не дрогнули нервы – 15:13 и команда берет два очка.



ДУ: Воронько – 18, Самуйлов -17, Насонов -13, Николаев - 11, Лавренов – 5, Сергеев – 5, Жевнерович – 1.



«Екабпилс»: Емельянов – 21, Пукитис – 17, Лящинскас – 9, Рибицкий – 6, Адамович – 5, Скрудерс – 3, Кореникс – 1, Чеботарев – 1.



Тренер ДУ Эдгар Савицкий: «Завоевали два сложных очка, ребята порадовали своей игрой и желанием бороться до последнего. Было ясно, что с этой командой идти в лобовую атаку мало результативно, поэтому решил усыпить бдительность и на второй сет выпустить запасных игроков. Но уже начиная с третьего сета нас было не удержать. Не давали нам расслабиться и необоснованные решения судей, это так же предавало команде сил, равно как и полученная красная карточка, за оспаривание неправильно принятого, на наш взгляд решения судьи».



ДУ с 19 очками находится на 12 месте. До зоны плей-офф «студентов» по-прежнему отделяет 7 очков. В регулярном первенстве осталось сыграть 6 игр.



В женской Балтийской лиге «Милатс» после серии из 4 побед в минувшие выходные потерпел два поражения подряд. 11 февраля даугавпилчанки в гостях у «Кохилы» проиграли – 0:3 (14:25, 18:25, 13:25). Вернулась в строй Эльза Смилшкалне, набравшая 10 очков, по 6 очков набрали Инга Маценко и Диана Чернышева. На следующий день «Милатс» уступает «Елгаве» - 0:3 (23:25, 8:25, 18:25). Вновь самой результативной была Эльза – 9.



«Милатс» после 21 матча с 31 очков находится на 7 месте, 18 февраля у даугавпилчанок заключительная игра регулярного чемпионата. Предстоит сыграть с литовской «Ачемой», которая находится на 6 месте – 31 очко. Победа позволит «Милатсу» забраться выше и получить более выгодную позицию в плей-офф.



Матчи Балтийской лиги. Мужчины (11-12 февраля)

«Селвер» - РТУ (Назаров - 4) 0:3

«Биоларс» (Цинне) - «Пярну» (Шван - 14) 1:3

ТТУ – «Полиурс» (Цимошка - 6) 2:3

«Биоларс» (Цинне - 8) – «Ярвамаа» 3:1

ТТУ - РТУ (Назаров - 8) 0:3

«Селвер» - «Полиурс» (Цимошка - 8) 3:0

«Кулдига» - «Пярну» (Шван - 10) 0:3



2 национальная лига. Мужчины (12 февраля)

«Резекненский край» - «Талси» 1:3

«Екабпилс юниоры» - «Валка» 3:0

РВШ – «Даугавплс ДЮСШ» 3:1

«Мадонна» - СК «Локомотив» (Даугавпилс) 1:3



Национальная лига. Женщины (11-12 февраля)

«Ливаны» - ЛСПА 1:3

«Ливаны» - ЛСУ 0:3