По данным Латгальского управления Госполиции вчера в Даугавпилсе произошли 2 ДТП, в которых пострадали люди.



Около 07:55 на перекрестке улиц Менделеева и Вишкю водитель JEEP 1958 г.р. не выполнил требование знака "Уступи дорогу". В результате наехал на велосипедиста - мужчину 1957 г.р. Пострадавший обратился за помощью в медучреждение.



В тот же день вечером около 18:12 на ул. Силенес мужчина 1979 г.р. управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода - мужчину 1944 г.р. Пострадавший также обратился за помощью к медикам. Обстоятельства ДТП выясняются.