Футболисты «Даугавпилса» стали победителями турнира «Зимний кубок» в группе U15 под руководством тренеров Сергея Погодина и Юрия Соколова.

В «Зимнем кубке» принимали участие пять лучших команд чемпионата Латвии по итогам минувшего сезона. Начали ребята с поражения от РФШ – 0:1, однако в следующем матче удалось взять первые очки, обыграв «Метту» - 1:0, гол в активе Салвиса Петрика.



В итоге по итогам первого дня турнира у всех команд было по три очка, что обещало интересное развитие событий на следующий день.



Гол Райвиса Стумбиньша обеспечил победу над «Суперновой» - 1:0, а Даниил Павлюкевич оформил победу над «Рига/ФШШ» - 1:0, что в итоге обеспечило «Даугавпилсу» первое место.



Владислав Тимофеев признан лучшим защитником турнира, а Салвис Петрик лучшим нападающим.