В Даугавпилсе высоким спросом пользуются бесплатные курсы латышского языка. Такие курсы организует как местное самоуправление, так и общественные организации.

Первые 300 участников начали обучение в феврале. Зачастую желающих посещать курсы латышского языка гораздо больше, чем доступных мест.



Бесплатные курсы латышского языка проходят в Даугавпилсе зимой и осенью в течение трех месяцев. После их окончания участники получают сертификат о прохождении обучения.

Конечно, всегда остается какой-то процент учеников, который эти курсы, по разным причинам, не заканчивает. Однако таких учащихся не много.



«Начинают курсы 300 людей, заканчивает 250-260. В основном они учатся, чтобы им было легче найти работу или удержаться на своей работе. Есть также много молодых людей, которые приезжают сюда по семейным обстоятельствам. Они находят свою вторую половину, - рассказывает методист управления образования Даугавпилса Илзе Онзуле, - Есть люди, которые сдают на гражданство и категорию. Их специально не готовят ни к гражданству, ни к категории, но это приоритет, который мы учитываем в первую очередь, когда люди записываются на курсы. У нас нет цели, чтобы человек, завершая курсы, шел и сдавал на категорию или на гражданство».



Участников курсов разделяют по группам в соответствии с уровнем знаний.