Первый день работы нового Центра обслуживания клиентов Социальной службы Даугавпилса на ул. Лачплеша, 39 прошел не совсем гладко. Изначально задумка решить проблему очередей в соцслужбе путем введения современной системы была хорошая. Система хорошо знакома жителям по другим учреждениям.

Она представляет собой электронное табло, на котором отображаются номера клиентов, которых специалисты готовы принять. Талончики с номерами жители, как и в банках и других институциях, берут на месте. Несомненно, после ее установления и перед открытием Центра, она была проверена, однако начав работу в обычном режиме в первый же день открытия Центра, дала сбой, и на какое-то время работать перестала. Правда, проблему оперативно удалось решить.



Как отмечается, современная система регулирования очереди позволяет распределять клиентов по группам: малоимущие, малообеспеченные, многодетные семьи, люди с инвалидностью и другие. Однако уменьшить количество клиентов, она, естественно, не в состоянии. Очереди все равно в понедельник утром в Центре скопились, хотя специалисты Социальной службы отметили, что для начала недели это явление обычное.