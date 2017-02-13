В Латвии все не утихают слухи о том, что работающим ныне поколениям, к старости пенсию государство платить не будет. Не с чего. Разнообразные эксперты громко заявляют о том, что средств в бюджете не будет, т.к. слишком стремительно уменьшается количество работающего населения: люди продолжают уезжать из страны, смертность превышает рождаемость. Дополнительных доходов стране взять негде будет. Специалисты в этой области призывают население делать накопления на старость, ибо это будет едва ли не единственный источник дохода после выхода на пенсию.

Однако не все так мрачно оценивают будущие перспективы. Председатель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш уверен, что все разговоры о плохом состоянии социального бюджета страны - это запугивание людей, или как минимум манипуляции общественным мнением. По его мнению, это делается специально для того, чтобы нагнать страху и подготовить людей к мысли о том, что платить социальный налог надо будет обязательно.



Силиньш признает, что в обществе надо добиваться правильного отношения жителей к социальным платежам. «Эти обязательные социальные взносы в размере минимальной зарплаты по сути ведь ничего не решают, - поясняет эксперт. - Потому что минималка сегодня - это 180 евро пенсии завтра. Кого спасет эта сумма в старости? А тот факт, что, по неофициальным сведениям, даже некоторые государственные и муниципальные предприятия используют режим микроналога, - говорит о том, что понимания нет ни у кого в Латвии».



Считает необоснованными Андрис Силиньш и мнения о том, что из-за плохой демографии в Латвии не будет пенсий через 20-30 лет. «Не надо сеять панику, - говорит он. - Неважно, сколько завтра работников выйдет на рынок труда, и хватит ли их, чтобы прокормить будущих пенсионеров.



Пока существует само государство, пенсии будут выплачивать всем. Я могу это обещать!».



В этом году пенсионеры будут добиваться увеличения доплаты за работу до 1996 года и повышения не облагаемого минимума еще на 30-35 евро. Сейчас, напомним, не облагаемый минимум для пенсий составляет 235 евро.



Напомним, что как показал опрос, проведенный на портале nasha.lv, Даугавпилчане ни на что и на кого не надеются, однако и сделать ничего не могут. Большинство респондентов на вопрос о том, как они заботятся о будущей пенсии, ответили, что "никак, т.к. отчисления с и без того маленьких зарплат идут мизерные, и накопления сделать с таких доходов не возможно. Чуть меньшая часть опрошенных заявила, что решила проблему с будущей пенсией, переехав в более развитую страну.



Как известно, Латгалия - беднейший регион Латвии. Столичные эксперты зовут нас "депрессивным регионом". Пенсии у жителей Латгалии мизерные. Достаточно большое количество людей получают пенсии в размере от 70 до 250-300 евро. Многие самоуправления не могут себе позволить доплачивать людям средства до хотя бы минимального уровня проживания. Слишком многим нужно было бы платить. Оптимизма тем, кто работает сейчас и видит, в каком размере получают пенсии их родственники и знакомые, проработавшие всю жизнь, не добавляет.