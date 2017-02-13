В этом году резких скачков цен на молоко, скорее всего, не будет, заявил председатель правления предприятия «Прейлю сиерс» Язеп Шнепстс.

«Думаю, что цены на молоко в этом году есть и будут намного выше, чем год назад, а таких резких скачков, как в прошлом году, больше не будет», - сказал он, добавив, что об этом свидетельствуют тенденции на мировом рынке.



Он допускает, что в последующие месяцы этого года закупочные цены на молоко могут и уменьшиться. Во-первых, на мировом рынке уменьшился спрос на молоко как на сырье. Во-вторых, цены на экспортную продукцию на мировом рынке уменьшились по сравнению с последними месяцами прошлого года.

Оборот «Прейлю сиерс» в 2015 году составил 62,645 млн евро, что на 23,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась на 29,9% и составила 1,24 млн евро. Данные за 2016 год еще не объявлены.